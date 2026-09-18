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18.09.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von NVIDIA. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der NVIDIA-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 219,46 USD.
Im NASDAQ-Handel kam die NVIDIA-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 219,46 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'420 Punkten steht. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 220,89 USD an. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 218,07 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 219,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 19'532'140 NVIDIA-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2026 bei 236,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 164,28 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 25,14 Prozent wieder erreichen.
Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2026 mit 0,040 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,746 USD je Aktie ausschütten. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 105,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96.22 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 46.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 25.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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