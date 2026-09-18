NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu

Am Freitag klettert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.10 Prozent auf 29’476.94 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.281 Prozent auf 29’529.64 Punkte an der Kurstafel, nach 29’446.98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’371.89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 29’560.30 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2.03 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’490.96 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 30’406.19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24’454.89 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 16.94 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 14.10 Prozent auf 150.90 USD), Sandisk (+ 8.03 Prozent auf 1’744.08 USD), Seagate Technology (+ 6.01) Prozent auf 851.43 USD), Lam Research (+ 4.83 Prozent auf 282.33 USD) und Applied Materials (+ 4.27 Prozent auf 435.23 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Rocket Lab (-5.57 Prozent auf 64.04 USD), QUALCOMM (-5.48 Prozent auf 178.36 USD), Netflix (-4.63 Prozent auf 71.82 USD), Thomson Reuters (-4.62 Prozent auf 94.88 USD) und Intuit (-3.71 Prozent auf 301.52 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 19’219’272 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.488 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Micron Technology-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch