NVIDIA Buy
NVIDIA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia vor Quartalszahlen von 235 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern dürfte im vierten Geschäftsquartal einen Umsatz von 67,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet haben, schrieb Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies seien rund 2,5 Milliarden Dollar mehr als vom Unternehmen angepeilt./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu NVIDIA Corp.
