Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’526 0.1%  SPI 18’655 -0.2%  Dow 49’972 -0.4%  DAX 24’851 -0.6%  Euro 0.9162 0.3%  EStoxx50 6’022 -0.4%  Gold 5’050 0.5%  Bitcoin 51’303 -3.0%  Dollar 0.7724 0.6%  Öl 69.8 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Rockwell Automation Aktionären eine Freude
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Heineken-Aktie gefragt: Tausende Stellen sollen gestrichen werden
HOCHTIEF-Aktie fester: Grossauftrag für Forschungszentrum in Kiel
Suche...
eToro entdecken

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

147.39
CHF
2.57
CHF
1.78 %
16:45:30
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.02.2026 14:32:13

NVIDIA Buy

NVIDIA
147.39 CHF 1.78%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia vor Quartalszahlen von 235 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern dürfte im vierten Geschäftsquartal einen Umsatz von 67,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet haben, schrieb Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies seien rund 2,5 Milliarden Dollar mehr als vom Unternehmen angepeilt./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf NVIDIA

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender NVIDIA-Kurs >5 >10 >15
Fallender NVIDIA-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 245.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 188.54 		Abst. Kursziel*:
29.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 190.72 		Abst. Kursziel aktuell:
28.46%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:32 NVIDIA Buy UBS AG
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen