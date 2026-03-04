Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende

Am Mittwoch notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1.51 Prozent höher bei 25’093.68 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.529 Prozent auf 24’850.94 Punkte an der Kurstafel, nach 24’720.08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24’795.53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’179.36 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 2.01 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 04.02.2026, einen Wert von 24’891.24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25’581.70 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 04.03.2025, bei 20’352.53 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0.446 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24’315.84 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 10.37 Prozent auf 146.44 USD), AppLovin (+ 10.01 Prozent auf 482.81 USD), Ross Stores (+ 8.03 Prozent auf 213.52 USD), Zoom Communications (+ 6.15 Prozent auf 78.02 USD) und Datadog A (+ 5.87 Prozent auf 118.33 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Baker Hughes (-2.65 Prozent auf 60.88 USD), Keurig Dr Pepper (-2.37 Prozent auf 28.87 USD), Microchip Technology (-2.09 Prozent auf 69.90 USD), Atlassian (-2.00 Prozent auf 76.81 USD) und Axon Enterprise (-1.60 Prozent auf 569.81 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39’165’691 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.815 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch