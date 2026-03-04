Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

NYSE-Handel: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen

So bewegte sich der S&P 500 am Mittwoch letztendlich

NVIDIA
142.64 CHF 1.29%
Zum Handelsschluss stieg der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.78 Prozent auf 6’869.50 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 55.699 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.247 Prozent auf 6’833.48 Punkte an der Kurstafel, nach 6’816.63 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6’811.64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’885.94 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.661 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 04.02.2026, einen Wert von 6’882.72 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 04.12.2025, mit 6’857.12 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’778.15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0.161 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’002.28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’710.42 Punkten markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Moderna (+ 15.99 Prozent auf 57.80 USD), Coinbase (+ 14.57 Prozent auf 208.93 USD), AppLovin (+ 10.01 Prozent auf 482.81 USD), Arista Networks (+ 8.21 Prozent auf 134.83 USD) und Robinhood (+ 8.07 Prozent auf 82.21 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Brown-Forman B (-6.65 Prozent auf 26.26 USD), Royal Caribbean Cruises (-4.68 Prozent auf 287.21 USD), Under Armour (-4.21 Prozent auf 6.82 USD), Under Armour (-3.87 Prozent auf 6.70 USD) und Rockwell Automation (-3.80 Prozent auf 383.35 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 39’165’691 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.815 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Perrigo Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.14 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

