Kursentwicklung 04.03.2026 22:34:05

Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich im Plus

Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich im Plus

So bewegte sich der Dow Jones am Mittwoch zum Handelsende.

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.49 Prozent höher bei 48’739.41 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18.652 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.017 Prozent auf 48’493.11 Punkte an der Kurstafel, nach 48’501.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48’854.05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48’354.37 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.113 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49’501.30 Punkte. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 04.12.2025, einen Stand von 47’850.94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, wies der Dow Jones 42’520.99 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0.738 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50’512.79 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 47’626.85 Zähler.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 3.88 Prozent auf 216.82 USD), Cisco (+ 2.42 Prozent auf 80.87 USD), IBM (+ 1.95 Prozent auf 250.06 USD), NVIDIA (+ 1.66 Prozent auf 183.04 USD) und 3M (+ 1.52 Prozent auf 160.89 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Coca-Cola (-1.56 Prozent auf 78.10 USD), Salesforce (-1.51 Prozent auf 193.08 USD), Chevron (-1.45 Prozent auf 186.03 USD), Nike (-1.26 Prozent auf 58.64 USD) und Procter Gamble (-0.89 Prozent auf 158.30 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 39’165’691 Aktien gehandelt. Mit 3.815 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

