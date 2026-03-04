Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1.29 Prozent höher bei 22’807.48 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22’620.89 Zählern und damit 0.463 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22’516.69 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22’891.88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 22’570.67 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2.17 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 04.02.2026, den Stand von 22’904.58 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23’505.14 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, bei 18’285.16 Punkten.

Der Index büsste seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.84 Prozent ein. Bei 23’988.26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 22’124.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 10.37 Prozent auf 146.44 USD), Ross Stores (+ 8.03 Prozent auf 213.52 USD), Photronics (+ 7.74 Prozent auf 37.99 USD), Elbit Systems (+ 7.52 Prozent auf 885.00 USD) und Compugen (+ 7.00 Prozent auf 2.14 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Daktronics (-11.13 Prozent auf 22.11 USD), AXT (-6.30 Prozent auf 39.13 USD), Manhattan Associates (-3.18 Prozent auf 143.54 USD), Nortech Systems (-2.44 Prozent auf 9.20 USD) und American Woodmark (-2.22 Prozent auf 46.74 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39’165’691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.815 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Gladstone Commercial-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.76 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch