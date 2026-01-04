Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Finanzexpertin Suze Orman: "Ich hasse Budgets" - Alternative Spartipps
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Alphabet-Aktie gefragt: Warum Buffett & Co. die Google-Mutter gegenüber Quantencomputer-Titeln bevorzugen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Bloomberg-Analyst schlägt Alarm: Bitcoin könnte auf 10'000 US-Dollar fallen
04.01.2026 01:52:00

Bloomberg-Analyst schlägt Alarm: Bitcoin könnte auf 10'000 US-Dollar fallen

Bitcoin gerät unter Druck - Experten und KI-Analysen sehen derzeit Anzeichen für eine mögliche Kurskorrektur.

Strategy
123.51 CHF -0.62%
• Bitcoin laut einer Analysteneinschätzung vor starker Korrektur und möglichem Rückfall auf 10'000 US-Dollar
• KI-Analysen deuten auf eine Marktsättigung und wiederkehrende Schwankungen hin
• Rückkehr auf Kursniveau von vor der Rally 2020-2021 wird nicht ausgeschlossen

Bloomberg Intelligence-Analyst McGlones Warnung hat die Diskussion über einen tieferen Rücksetzer der Kryptowährung Bitcoin neu entfacht, so ein Bericht auf CCN. Ein möglicher Rückfall auf Kursniveaus, wie sie zuletzt vor der starken Rally in den Jahren 2020 bis 2021 erreicht wurden, wird nicht ausgeschlossen, heisst es weiter. Ausserdem heisst es, dass einige Anleger den jüngsten Kursrückgang als normale Atempause im Bullenmarkt ansehen, während andere bezweifeln, dass Bitcoin in diesem Zyklus noch einmal neue Höchststände erreichen wird.

Bitcoin unter Druck

McGlone hat seine Einschätzungen bezüglich des weiteren Verlaufs des Bitcoins bei X (ehemals Twitter) am 16. Dezember 2025 gepostet:

McGlone warnt, dass Bitcoin vor einer deutlichen Korrektur stehe und der Kurs möglicherweise auf rund 10'000 US-Dollar fallen könnte. In seinem Beitrag geht er zudem auf Aussagen von Michael Saylor, dem Vorsitzenden von Strategy, ein. Saylor hatte Mitte Dezember 2025 beim Economic Club of Miami erklärt, dass sein Unternehmen in Bitcoin mit Kapital investiere, dessen Verlust man sich eigentlich nicht leisten könne.

Veränderte Rahmenbedingungen

McGlone würdigte in seinem Post Saylors Beitrag zur Etablierung von Bitcoin während des Kursausbruchs 2020, als die Kryptowährung um 10'000 US-Dollar notierte, machte jedoch zugleich auf veränderte Rahmenbedingungen aufmerksam. So haben sich viele der Erwartungen des Marktes mittlerweile erfüllt, so McGlone weiter. Dazu zählen seiner Einschätzung nach die Einführung von ETFs, die zunehmende Anerkennung von Bitcoin seitens US-Politikern und eine breitere Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Seiner Einschätzung zufolge mehren sich die Hinweise, dass die grösste Kryptowährung derzeit Anzeichen nachlassender Marktdynamik zeige.

Unterstützende KI-Analysen

Diese Sichtweise deckt sich teilweise mit den KI-Analysen von ChatGPT und Grok, die durch CCN durchgeführt wurden. ChatGPT erkenne demnach Signale für eine zunehmende Marktsättigung, während Grok betont, dass Bitcoins Kursbewegungen ähnliche Schwankungen schon mehrfach gezeigt hätten und deshalb keine Überraschung seien. Grok zufolge sei das Risiko gross, dass der Markt nachlasse, wenn alle auf steigende Kurse setzen und so neues Kaufinteresse fehle. Einen Totalausfalls von Bitcoin schliesse der Chatbot jedoch aus, betont aber, dass viele der derzeitigen Kursziele deutlich nach unten korrigiert werden könnten.

Technische Analyse

Der CCN-Analyst Valdrin Tahiri identifiziert eine fünfwellige Abwärtsstruktur mit einem möglichen Ziel zwischen 70'100 und 72'000 US-Dollar, bevor eine Erholung einsetzen könnte. Solange wichtige Widerstandsniveaus nicht zurückerobert werden, bleibe der kurzfristige Trend abwärtsgerichtet, so Tahiri auf CCN.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar.

Manipulation des Kryptomarkts: Das versteht man unter Wash-Trading
Krypto-Ausblick trüb: Warum Standard Chartered das Bitcoin-Ziel halbiert hat
Kapitalmarkt 2026: PIMCO analysiert Chancen bei Anleihen, Aktien, Krypto und Gold

Bildquelle: tungtaechit / Shutterstock,Lukasz Stefanski / Shutterstock.com,Steve Heap / Shutterstock.com

03.01.26Finixio Crypto Logo PEPE-Kurs steigt 51,37 % – darum entscheiden sich viele Anleger trotzdem für PEPENODE
03.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin fällt erneut unter 90.000 Dollar nach US-Angriff auf Venezuela
03.01.26Finixio Crypto Logo Ethereum Prognose: Was hinter der 62.000-Dollar-These wirklich steckt
