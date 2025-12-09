Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

152.04
CHF
3.95
CHF
2.67 %
11:08:53
BRXC
09.12.2025 10:27:13

NVIDIA Outperform

NVIDIA
152.04 CHF 2.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Eine Erlaubnis der US-Regierung zur Ausfuhr von Grafikkarten des Typs H200 AI an Kunden in China wäre eine positive Entwicklung, schrieb Stacy Rasgon am Dienstag. Es seien aber noch einige Fragen offen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 01:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 01:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 275.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 185.55 		Abst. Kursziel*:
48.21%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 185.53 		Abst. Kursziel aktuell:
48.22%
Analyst Name::
Stacy Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

