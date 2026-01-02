Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Handel in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

Der Dow Jones machte am fünften Tag der Woche Gewinne.

Letztendlich erhöhte sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.66 Prozent auf 48’382.39 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.052 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.641 Prozent auf 48’371.52 Punkte an der Kurstafel, nach 48’063.29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 48’404.06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 47’853.04 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0.523 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47’474.46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.10.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46’519.72 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 02.01.2025, einen Stand von 42’392.27 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 4.91 Prozent auf 227.77 USD), Caterpillar (+ 4.46 Prozent auf 598.41 USD), Goldman Sachs (+ 4.02 Prozent auf 914.34 USD), Chevron (+ 2.29 Prozent auf 155.90 USD) und UnitedHealth (+ 1.91 Prozent auf 336.40 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-4.26 Prozent auf 253.62 USD), Microsoft (-2.21 Prozent auf 472.94 USD), Amazon (-1.87 Prozent auf 226.50 USD), Walt Disney (-1.69 Prozent auf 111.85 USD) und Travelers (-1.68 Prozent auf 285.19 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 35’667’298 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.863 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

2026 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com