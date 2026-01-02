Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Marktbericht 02.01.2026 22:33:45

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende

Kaum bewegt zeigte sich der NASDAQ Composite am Freitagabend.

Letztendlich ging der NASDAQ Composite den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 23’235.63 Punkten aus dem Freitagshandel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.03 Prozent fester bei 23’481.49 Punkten, nach 23’241.99 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23’119.49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23’585.96 Punkten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 0.765 Prozent nach. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 02.12.2025, bei 23’413.67 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, bei 22’844.05 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19’280.79 Punkten auf.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Dorel Industries (+ 17.38 Prozent auf 1.26 USD), Baiducom (+ 15.03 Prozent auf 150.30 USD), Powell Industries (+ 10.58 Prozent auf 352.52 USD), Taylor Devices (+ 9.90 Prozent auf 64.25 USD) und Corcept Therapeutics (+ 9.77 Prozent auf 38.20 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Pegasystems (-6.13 Prozent auf 56.06 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-6.11 Prozent auf 3.69 USD), Blackbaud (-6.00 Prozent auf 59.52 USD), Lifecore Biomedical (-5.38 Prozent auf 7.74 USD) und Computer Programs and Systems (-5.30 Prozent auf 20.90 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35’667’298 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.863 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

