Dow Jones-Entwicklung 02.01.2026 20:04:02

Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus

Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in New York nachmittags.

Um 20:01 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.23 Prozent höher bei 48’172.98 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19.052 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.641 Prozent auf 48’371.52 Punkte an der Kurstafel, nach 48’063.29 Punkten am Vortag.

Bei 47’853.04 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 48’275.63 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.953 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47’474.46 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 02.10.2025, bei 46’519.72 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 02.01.2025, einen Wert von 42’392.27 Punkten auf.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 3.89 Prozent auf 595.16 USD), Boeing (+ 3.37 Prozent auf 224.44 USD), Goldman Sachs (+ 2.86 Prozent auf 904.12 USD), Chevron (+ 1.97 Prozent auf 155.42 USD) und NVIDIA (+ 1.70 Prozent auf 189.67 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-4.34 Prozent auf 253.42 USD), Microsoft (-2.57 Prozent auf 471.19 USD), Amazon (-2.25 Prozent auf 225.62 USD), Travelers (-2.14 Prozent auf 283.84 USD) und IBM (-2.07 Prozent auf 290.09 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 18’211’834 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.863 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.84 Prozent gelockt.

