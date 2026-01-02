Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt nachmittags ab

Um 20:01 Uhr sinkt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.16 Prozent auf 6’834.41 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54.507 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.501 Prozent auf 6’879.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’845.50 Punkten am Vortag.

Bei 6’824.31 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’894.87 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.00 Prozent abwärts. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 02.12.2025, den Wert von 6’829.37 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, bei 6’715.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’868.55 Punkten auf.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell SanDisk (+ 13.76 Prozent auf 270.05 USD), Micron Technology (+ 9.53 Prozent auf 312.60 USD), Western Digital (+ 8.75 Prozent auf 187.35 USD), Under Armour (+ 7.55 Prozent auf 5.35 USD) und Lam Research (+ 6.98 Prozent auf 183.13 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil AppLovin (-7.99 Prozent auf 620.00 USD), Progressive (-6.98 Prozent auf 211.82 USD), Carvana (-6.35 Prozent auf 395.21 USD), Intuit (-5.79 Prozent auf 624.06 USD) und Palantir (-5.77 Prozent auf 167.49 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 18’211’834 Aktien gehandelt. Mit 3.863 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 11.66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

