Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’364 0.6%  DAX 24’539 0.2%  Euro 0.9286 -0.1%  EStoxx50 5’850 1.0%  Gold 4’322 0.2%  Bitcoin 71’284 1.4%  Dollar 0.7926 0.0%  Öl 60.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
Rohstoff-Performance im 4. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Tesla-Aktie gibt ab: Auslieferungen fallen in Q4 2025 - Ende von US-Elektroprämie belastet
Nike-Aktie erneut stärker: CEO Elliott Hill kauft nach Apple-Chef Anteile in Millionenwert zu
Grayscale-Prognose: Bitcoin könnte 2026 neue Rekordhöhen erreichen
Chainlink: So hätte sich ein Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt
Suche...

Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 02.01.2026 20:04:02

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt nachmittags ab

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt nachmittags ab

Kaum bewegt zeigt sich der S&P 500 am fünften Tag der Woche.

NVIDIA
149.07 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr sinkt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.16 Prozent auf 6’834.41 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54.507 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.501 Prozent auf 6’879.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’845.50 Punkten am Vortag.

Bei 6’824.31 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’894.87 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.00 Prozent abwärts. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 02.12.2025, den Wert von 6’829.37 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, bei 6’715.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’868.55 Punkten auf.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell SanDisk (+ 13.76 Prozent auf 270.05 USD), Micron Technology (+ 9.53 Prozent auf 312.60 USD), Western Digital (+ 8.75 Prozent auf 187.35 USD), Under Armour (+ 7.55 Prozent auf 5.35 USD) und Lam Research (+ 6.98 Prozent auf 183.13 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil AppLovin (-7.99 Prozent auf 620.00 USD), Progressive (-6.98 Prozent auf 211.82 USD), Carvana (-6.35 Prozent auf 395.21 USD), Intuit (-5.79 Prozent auf 624.06 USD) und Palantir (-5.77 Prozent auf 167.49 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 18’211’834 Aktien gehandelt. Mit 3.863 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 11.66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com