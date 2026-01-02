Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'267 0.2%  SPI 18'219 0.2%  Dow 48'382 0.7%  DAX 24'539 0.2%  Euro 0.9290 -0.1%  EStoxx50 5'850 1.0%  Gold 4'330 0.4%  Bitcoin 71'367 1.5%  Dollar 0.7920 0.0%  Öl 60.8 -0.1% 
S&P 500-Performance 02.01.2026 22:33:45

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende im Plus

Zum Handelsende legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag ging der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 6’858.47 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54.507 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.501 Prozent auf 6’879.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’845.50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’894.87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’824.31 Punkten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 0.654 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’829.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2025, wies der S&P 500 6’715.35 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’868.55 Punkten auf.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell SanDisk (+ 15.95 Prozent auf 275.24 USD), Micron Technology (+ 10.51 Prozent auf 315.42 USD), Western Digital (+ 8.96 Prozent auf 187.70 USD), Lam Research (+ 8.11 Prozent auf 185.06 USD) und Comfort Systems USA (+ 7.54 Prozent auf 1’003.64 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil AppLovin (-8.24 Prozent auf 618.32 USD), Progressive (-6.85 Prozent auf 212.12 USD), Gartner (-6.04 Prozent auf 237.03 USD), Palantir (-5.56 Prozent auf 167.86 USD) und Carvana (-5.16 Prozent auf 400.25 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 35’667’298 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.863 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11.66 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com