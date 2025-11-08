NVIDIA 155.54 CHF 6.94% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Spezialist für KI-Chips dürfte im vergangenen Quartal einen Umsatz von rund 56 Milliarden Dollar erwirtschaftet haben, womit er zwei Milliarden Dollar über dem Unternehmensziel liege, schrieb Timothy Arcuri in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Das Unternehmen halte Kurs./rob/gl/ag;

