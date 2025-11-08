NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
155.54CHF
10.09CHF
6.94 %
09:48:15
BRXC
10.11.2025 08:19:42
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Spezialist für KI-Chips dürfte im vergangenen Quartal einen Umsatz von rund 56 Milliarden Dollar erwirtschaftet haben, womit er zwei Milliarden Dollar über dem Unternehmensziel liege, schrieb Timothy Arcuri in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Das Unternehmen halte Kurs./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 235.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 188.15
|
Abst. Kursziel*:
24.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 188.23
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.85%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
