NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

155.54
CHF
10.09
CHF
6.94 %
09:48:15
BRXC
10.11.2025 08:19:42

NVIDIA Buy

NVIDIA
155.54 CHF 6.94%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Spezialist für KI-Chips dürfte im vergangenen Quartal einen Umsatz von rund 56 Milliarden Dollar erwirtschaftet haben, womit er zwei Milliarden Dollar über dem Unternehmensziel liege, schrieb Timothy Arcuri in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Das Unternehmen halte Kurs./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 235.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 188.15 		Abst. Kursziel*:
24.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 188.23 		Abst. Kursziel aktuell:
24.85%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

