NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.38 Prozent stärker bei 22’695.95 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.910 Prozent schwächer bei 22’184.05 Punkten, nach 22’387.68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22’061.97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22’741.03 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 09.02.2026, den Stand von 23’238.67 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23’576.49 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wies der NASDAQ Composite 18’196.22 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2.32 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’988.26 Punkten. 22’061.97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 28.06 Prozent auf 2.51 USD), AXT (+ 19.12 Prozent auf 38.56 USD), United Therapeutics (+ 10.67 Prozent auf 529.17 USD), TTM Technologies (+ 10.11 Prozent auf 96.80 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 9.51 Prozent auf 1.67 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Methode Electronics (-15.02 Prozent auf 5.66 USD), Harvard Bioscience (-11.64 Prozent auf 0.49 USD), SMC (-6.96 Prozent auf 401.94 USD), Myriad Genetics (-6.60 Prozent auf 4.81 USD) und Hooker Furniture (-5.74 Prozent auf 12.65 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 47’736’177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.737 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.34 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

