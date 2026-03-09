Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’967.25
Pkt
324.23
Pkt
1.32 %
22:16:01
NASDAQ 100-Performance 09.03.2026 22:33:46

Handel in New York: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Mit dem NASDAQ 100 ging es am Abend aufwärts.

Am Montag erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 1.32 Prozent auf 24’967.25 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.866 Prozent auf 24’429.67 Punkte an der Kurstafel, nach 24’643.01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24’289.23 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’019.16 Zähler.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 25’268.14 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 25’668.69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20’201.37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0.948 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26’165.08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’289.23 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell KLA-Tencor (+ 6.29 Prozent auf 1’429.10 USD), Lam Research (+ 5.93 Prozent auf 211.15 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.33 Prozent auf 202.68 USD), Micron Technology (+ 5.14 Prozent auf 389.32 USD) und ASML (+ 5.00 Prozent auf 1’357.42 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Charter A (-4.06 Prozent auf 222.81 USD), Cisco (-3.09 Prozent auf 76.21 USD), Fiserv (-2.87 Prozent auf 61.29 USD), Comcast (-2.73 Prozent auf 31.04 USD) und Axon Enterprise (-2.60 Prozent auf 559.06 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47’736’177 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.737 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
