Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’000 -0.7%  SPI 17’964 -0.8%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’409 -0.8%  Euro 0.9046 0.3%  EStoxx50 5’685 -0.6%  Gold 5’128 0.5%  Bitcoin 53’455 3.6%  Dollar 0.7771 -0.4%  Öl 99.0 6.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Volkswagen (VW) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Apple übernimmt Ein-Mann-Startup: Was hinter dem Invrs.io-Deal steckt
Iran-Konflikt erschüttert Börsen: JPMorgan nennt Gewinner und Verlierer
Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung im Fokus 09.03.2026 22:33:46

Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich im Aufwind

Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich im Aufwind

Am Montagabend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

NVIDIA
139.99 CHF -0.01%
Kaufen Verkaufen

Am Montag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0.50 Prozent höher bei 47’740.80 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18.505 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.280 Prozent fester bei 47’634.55 Punkten, nach 47’501.55 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47’876.06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 46’615.52 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 50’135.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47’560.29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, einen Wert von 42’801.72 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1.33 Prozent zurück. 50’512.79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 46’615.52 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 3.51 Prozent auf 704.82 USD), NVIDIA (+ 2.72 Prozent auf 182.65 USD), Amgen (+ 2.01 Prozent auf 376.97 USD), American Express (+ 1.46 Prozent auf 305.38 USD) und Goldman Sachs (+ 1.29 Prozent auf 832.03 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Cisco (-3.09 Prozent auf 76.21 USD), Home Depot (-2.66 Prozent auf 300.05 EUR), Boeing (-2.64 Prozent auf 225.00 USD), IBM (-2.13 Prozent auf 253.33 USD) und Salesforce (-1.64 Prozent auf 198.79 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47’736’177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.737 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Caterpillar Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?