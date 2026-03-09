Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich im Aufwind

Am Montag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0.50 Prozent höher bei 47’740.80 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18.505 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.280 Prozent fester bei 47’634.55 Punkten, nach 47’501.55 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47’876.06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 46’615.52 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 50’135.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47’560.29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, einen Wert von 42’801.72 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1.33 Prozent zurück. 50’512.79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 46’615.52 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 3.51 Prozent auf 704.82 USD), NVIDIA (+ 2.72 Prozent auf 182.65 USD), Amgen (+ 2.01 Prozent auf 376.97 USD), American Express (+ 1.46 Prozent auf 305.38 USD) und Goldman Sachs (+ 1.29 Prozent auf 832.03 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Cisco (-3.09 Prozent auf 76.21 USD), Home Depot (-2.66 Prozent auf 300.05 EUR), Boeing (-2.64 Prozent auf 225.00 USD), IBM (-2.13 Prozent auf 253.33 USD) und Salesforce (-1.64 Prozent auf 198.79 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47’736’177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.737 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch