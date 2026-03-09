Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain

Letztendlich stieg der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.83 Prozent auf 6’795.99 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 54.926 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.972 Prozent auf 6’674.51 Punkte an der Kurstafel, nach 6’740.02 Punkten am Vortag.

Bei 6’636.04 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’810.44 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wurde der S&P 500 auf 6’964.82 Punkte taxiert. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 09.12.2025, mit 6’840.51 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’770.20 Punkten.

Der Index büsste seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.911 Prozent ein. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’636.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Sandisk (+ 11.64 Prozent auf 588.73 USD), Teradyne (+ 8.57 Prozent auf 296.44 USD), Comfort Systems USA (+ 7.30 Prozent auf 1’372.40 USD), Western Digital (+ 6.85 Prozent auf 262.06 USD) und KLA-Tencor (+ 6.29 Prozent auf 1’429.10 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Arthur J Gallagher (-4.54 Prozent auf 217.78 USD), CF Industries (-4.09 Prozent auf 111.04 USD), Charter A (-4.06 Prozent auf 222.81 USD), Perrigo Company (-4.01 Prozent auf 10.29 USD) und Broadridge Financial Solutions (-4.00 Prozent auf 189.01 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 47’736’177 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.737 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Perrigo Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.60 Prozent gelockt.

