Börse New York in Rot: NASDAQ Composite sackt am Nachmittag ab

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.08 Prozent auf 22’369.38 Punkte nach unten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.910 Prozent auf 22’184.05 Punkte an der Kurstafel, nach 22’387.68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22’061.97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22’455.06 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23’238.67 Punkte. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23’576.49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 18’196.22 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.73 Prozent nach. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’988.26 Punkten. Bei 22’061.97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 23.47 Prozent auf 2.42 USD), AXT (+ 14.30 Prozent auf 37.00 USD), United Therapeutics (+ 8.98 Prozent auf 521.08 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7.81 Prozent auf 0.41 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 6.58 Prozent auf 9.56 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Methode Electronics (-14.11 Prozent auf 5.72 USD), Harvard Bioscience (-11.42 Prozent auf 0.49 USD), American Woodmark (-9.07 Prozent auf 39.99 USD), Hooker Furniture (-7.90 Prozent auf 12.36 USD) und Microvision (-7.38 Prozent auf 0.53 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 21’450’441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.737 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1.84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch