Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’000 -0.7%  SPI 17’964 -0.8%  Dow 47’169 -0.7%  DAX 23’409 -0.8%  Euro 0.9033 0.2%  EStoxx50 5’685 -0.6%  Gold 5’124 0.4%  Bitcoin 53’444 3.6%  Dollar 0.7798 0.0%  Öl 99.4 6.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neuer Rüstungswert an der Börse: Gabler-Aktie fällt nach anfänglichen Gewinnen zurück
Iran-Konflikt erschüttert Börsen: JPMorgan nennt Gewinner und Verlierer
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Einigung mit Hims & Hers - Kooperation geplant - Hims & Hers-Aktie +41 Prozent
Apple übernimmt Ein-Mann-Startup: Was hinter dem Invrs.io-Deal steckt
Wie viel Verlust eine Bitcoin Cash-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...

3D Systems Aktie 366612 / US88554D2053

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 09.03.2026 20:03:36

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite sackt am Nachmittag ab

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite sackt am Nachmittag ab

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag wenig verändert.

3D Systems
1.81 CHF 16.54%
Kaufen Verkaufen

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.08 Prozent auf 22’369.38 Punkte nach unten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.910 Prozent auf 22’184.05 Punkte an der Kurstafel, nach 22’387.68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22’061.97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22’455.06 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23’238.67 Punkte. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23’576.49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 18’196.22 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.73 Prozent nach. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’988.26 Punkten. Bei 22’061.97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 23.47 Prozent auf 2.42 USD), AXT (+ 14.30 Prozent auf 37.00 USD), United Therapeutics (+ 8.98 Prozent auf 521.08 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7.81 Prozent auf 0.41 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 6.58 Prozent auf 9.56 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Methode Electronics (-14.11 Prozent auf 5.72 USD), Harvard Bioscience (-11.42 Prozent auf 0.49 USD), American Woodmark (-9.07 Prozent auf 39.99 USD), Hooker Furniture (-7.90 Prozent auf 12.36 USD) und Microvision (-7.38 Prozent auf 0.53 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 21’450’441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.737 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1.84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3D Systems Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten