Schwacher Handel: S&P 500 verbucht nachmittags Verluste

Am Montag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.40 Prozent tiefer bei 6’712.79 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 54.926 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.972 Prozent auf 6’674.51 Punkte an der Kurstafel, nach 6’740.02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6’734.64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’636.04 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 09.02.2026, einen Stand von 6’964.82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’840.51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Stand von 5’770.20 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.12 Prozent nach. Bei 7’002.28 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’636.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Sandisk (+ 6.93 Prozent auf 563.87 USD), Dow (+ 5.86 Prozent auf 35.23 USD), Teradyne (+ 5.19 Prozent auf 287.22 USD), Western Digital (+ 4.89 Prozent auf 257.25 USD) und Live Nation Entertainment (+ 4.53 Prozent auf 163.20 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Perrigo Company (-7.00 Prozent auf 9.97 USD), International Paper (-5.51 Prozent auf 37.35 USD), Arthur J Gallagher (-4.80 Prozent auf 217.18 USD), DXC Technology (-4.52 Prozent auf 12.37 USD) und Elevance Health (-4.30 Prozent auf 277.19 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 21’450’441 Aktien gehandelt. Mit 3.737 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch