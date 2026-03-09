Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'000 -0.7%  SPI 17'964 -0.8%  Dow 47'169 -0.7%  DAX 23'409 -0.8%  Euro 0.9033 0.2%  EStoxx50 5'685 -0.6%  Gold 5'124 0.4%  Bitcoin 53'444 3.6%  Dollar 0.7798 0.0%  Öl 99.4 6.6% 
Index-Performance im Blick 09.03.2026 20:03:36

Dow Jones aktuell: Dow Jones sackt nachmittags ab

Dow Jones aktuell: Dow Jones sackt nachmittags ab

Der Dow Jones gibt sich am ersten Tag der Woche schwächer.

Caterpillar
528.94 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.81 Prozent tiefer bei 47’116.01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.505 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.280 Prozent auf 47’634.55 Punkte an der Kurstafel, nach 47’501.55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47’371.28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46’615.52 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.02.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 50’135.87 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 47’560.29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 42’801.72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.62 Prozent nach unten. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 50’512.79 Punkten. Bei 46’615.52 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 1.70 Prozent auf 692.47 USD), NVIDIA (+ 1.41 Prozent auf 180.32 USD), Amgen (+ 1.19 Prozent auf 373.94 USD), Procter Gamble (+ 0.76 Prozent auf 154.80 USD) und Johnson Johnson (+ 0.74 Prozent auf 242.19 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Boeing (-4.15 Prozent auf 221.51 USD), Cisco (-3.80 Prozent auf 75.65 USD), Home Depot (-2.66 Prozent auf 300.05 EUR), Salesforce (-2.28 Prozent auf 197.51 USD) und IBM (-2.03 Prozent auf 253.60 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 21’450’441 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.737 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.50 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

