SMI 13’096 -1.5%  SPI 18’100 -1.4%  Dow 47’502 -1.0%  DAX 23’591 -0.9%  Euro 0.9011 -0.6%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’171 1.7%  Bitcoin 53’127 -4.0%  Dollar 0.7765 -0.6%  Öl 93.3 10.7% 
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Roche-Aktie: Präsident des Pharmariesen hält weitere Verhandlungen mit den USA für "absolut richtig"
Tipps für die Karriere: Entspannte Strategien zum Joberfolg
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

    Inside Trading & Investment

    06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
    06.03.26 Marktüberblick: Tech-Bounce in Hongkong
    06.03.26 SMI fällt auf 4-Wochen-Tief
    06.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Signale
    05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
    04.03.26 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
    04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 13’627.96 18.86 S46BCU
    Short 13’896.89 13.57 SG2BLU
    Short 14’398.22 8.96 S4BB8U
    SMI-Kurs: 13’095.55 06.03.2026 17:31:30
    Long 12’517.27 20.00 S1FBQU
    Long 12’220.94 13.85 SPMB5U
    Long 11’681.05 8.93 B74SQU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
    Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
    Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
    Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
    Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
    Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
    EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
    Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
    Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

    Top-Rankings

    KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
