Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Die Aktien von Düngemittelherstellern hätten in der vergangenen Woche nur einen Teil ihrer jüngsten Kursgewinne wieder abgegeben, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn angesichts der Eskalation des Kriegs im Nahen Osten, steigender internationaler Erdgaspreise und hoher Agrarpreise sei das fundamentale Umfeld weiterhin stark. Gestützt werde die Branche damit durch anhaltende Versorgungsengpässe./la/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 85.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 77.54
|
Abst. Kursziel*:
9.62%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 77.41
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.80%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
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21.04.26
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|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:48
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
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|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Nutrien Overweight
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|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Nutrien Hold
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Aktien in diesem Artikel
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