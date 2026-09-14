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Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

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14.09.2026 16:48:54

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Nutrien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Die Aktien von Düngemittelherstellern hätten in der vergangenen Woche nur einen Teil ihrer jüngsten Kursgewinne wieder abgegeben, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn angesichts der Eskalation des Kriegs im Nahen Osten, steigender internationaler Erdgaspreise und hoher Agrarpreise sei das fundamentale Umfeld weiterhin stark. Gestützt werde die Branche damit durch anhaltende Versorgungsengpässe./la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 77.54 		Abst. Kursziel*:
9.62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 77.41 		Abst. Kursziel aktuell:
9.80%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
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17.07.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
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