NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Die Aktien von Düngemittelherstellern hätten in der vergangenen Woche nur einen Teil ihrer jüngsten Kursgewinne wieder abgegeben, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn angesichts der Eskalation des Kriegs im Nahen Osten, steigender internationaler Erdgaspreise und hoher Agrarpreise sei das fundamentale Umfeld weiterhin stark. Gestützt werde die Branche damit durch anhaltende Versorgungsengpässe./la/jha/;