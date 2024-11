NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 43 auf 40 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die weltweite Kali-Nachfrage sei 2024 relativ stark gewesen und dürfte weiter überdurchschnittlich steigen, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er glaubt aber, dass dies zu einem großen Teil auf die niedrigeren Kalipreise zurückzuführen ist. In einem Umfeld potenziell höherer US-Zölle sei es für Agraraktien schwierig, eine gute Entwicklung zu zeigen./tih/ag;