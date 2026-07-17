Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien vor der Berichtssaison der US-Düngemittelkonzerne auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Angesichts der wegen des Iran-Kriegs volatilen Preisentwicklung sei er vorsichtig, bleibe aber langfristig optimistisch, schrieb Andrew Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nutrien überzeuge durch seine starke operative Leistung, die stabile Kaliumversorgung und den soliden Barmittelzufluss./la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 85.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 67.10
|
Abst. Kursziel*:
26.68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 67.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.66%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
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