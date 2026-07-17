Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’261 0.0%  SPI 20’036 -0.2%  Dow 52’553 -0.2%  DAX 24’717 -0.8%  Euro 0.9231 -0.2%  EStoxx50 6’215 -1.1%  Gold 3’996 0.6%  Bitcoin 50’661 -1.8%  Dollar 0.8068 -0.2%  Öl 85.1 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie gesucht: FDA-Zulassung für Fabhalta bei Nierenerkrankung
DKSH-Aktie verliert dennoch: Weiterhin organisches Wachstum im ersten Halbjahr
Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an
Mikron-Aktie verliert: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Halbjahr
Rieter-Aktie fällt: Betriebsverlust im ersten Halbjahr
Suche...
eToro entdecken

Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

58.54
EUR
-0.50
EUR
-0.85 %
10:53:29
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.07.2026 09:32:35

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Nutrien
58.54 EUR -0.85%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien vor der Berichtssaison der US-Düngemittelkonzerne auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Angesichts der wegen des Iran-Kriegs volatilen Preisentwicklung sei er vorsichtig, bleibe aber langfristig optimistisch, schrieb Andrew Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nutrien überzeuge durch seine starke operative Leistung, die stabile Kaliumversorgung und den soliden Barmittelzufluss./la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 67.10 		Abst. Kursziel*:
26.68%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 67.11 		Abst. Kursziel aktuell:
26.66%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten