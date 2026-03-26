ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nutrien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 63 auf 67 US-Dollar angehoben. Lucas Beaumont begründete die Abstufung mit aktualisierten Schätzungen für den Düngemittelkonzern und seinem Urteil dazu, was auf dem aktuellen Niveau im Kurs eingepreist sei. Außerdem passte er seine Prognosen für die Düngemittelpreise und die Einstandskosten an infolge der Störungen im Nahen Osten. Bei Nutrien glaubt er jetzt, dass die Risiken größer sind als die Chancen./tih/edh;