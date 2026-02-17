LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien vor Quartalszahlen von 64 auf 70 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Equal Weight" belassen. Benjamin Theurer begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Düngemittelherstellers in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren Schätzungen für 2026 auf Basis steigender Preise für Kalisalze und eine bessere Profitabilität./bek/he;