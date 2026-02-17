Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien vor Quartalszahlen von 64 auf 70 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Equal Weight" belassen. Benjamin Theurer begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Düngemittelherstellers in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren Schätzungen für 2026 auf Basis steigender Preise für Kalisalze und eine bessere Profitabilität./bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 70.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 69.74
|
Abst. Kursziel*:
0.37%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 69.87
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.19%
|
Analyst Name::
Benjamin Theurer
|
KGV*:
-
