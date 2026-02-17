Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien vor Quartalszahlen von 64 auf 70 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Equal Weight" belassen. Benjamin Theurer begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Düngemittelherstellers in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren Schätzungen für 2026 auf Basis steigender Preise für Kalisalze und eine bessere Profitabilität./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

