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05.10.2026 12:51:55
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Unter den Düngemittelproduzenten schlage sich Nutrien stark, schrieb Andrew Wong in einer Branchenstudie am Montag. Das geschäftliche Umfeld entwickele sich günstig für das Unternehmen. Die Branche profitiere von hohen Getreidepreisen./bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 85.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 70.06
|
Abst. Kursziel*:
21.32%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 70.09
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.27%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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