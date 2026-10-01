Nutrien 62.38 EUR 0.68% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Unter den Düngemittelproduzenten schlage sich Nutrien stark, schrieb Andrew Wong in einer Branchenstudie am Montag. Das geschäftliche Umfeld entwickele sich günstig für das Unternehmen. Die Branche profitiere von hohen Getreidepreisen./bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.