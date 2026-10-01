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Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

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05.10.2026 12:51:55

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Nutrien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Unter den Düngemittelproduzenten schlage sich Nutrien stark, schrieb Andrew Wong in einer Branchenstudie am Montag. Das geschäftliche Umfeld entwickele sich günstig für das Unternehmen. Die Branche profitiere von hohen Getreidepreisen./bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 70.06 		Abst. Kursziel*:
21.32%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 70.09 		Abst. Kursziel aktuell:
21.27%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
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