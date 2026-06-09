Nutrien 57.60 EUR 0.59% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nutrien von 61 auf 65 US-Dollar angehoben, die bereits teureren Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. 2026 werde ein starkes Jahr für den Hersteller von Stickstoffdünger, schrieb Lucy Bi am Dienstagnachmittag. Der Markt unterschätzt aus ihrer Sicht aber das Ausmaß der darauffolgenden Normalisierung der Gewinne. Die Absatzvolumina könne man vermutlich halten, aber die Preise dürften ab 2027 sinken./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 16:35 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.