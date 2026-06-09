Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nutrien von 61 auf 65 US-Dollar angehoben, die bereits teureren Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. 2026 werde ein starkes Jahr für den Hersteller von Stickstoffdünger, schrieb Lucy Bi am Dienstagnachmittag. Der Markt unterschätzt aus ihrer Sicht aber das Ausmaß der darauffolgenden Normalisierung der Gewinne. Die Absatzvolumina könne man vermutlich halten, aber die Preise dürften ab 2027 sinken./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
$ 65.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 66.35
|
Abst. Kursziel*:
-2.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 66.35
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.03%
|
Analyst Name::
Lucy Bi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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18.02.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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03.02.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|07:13
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Nutrien Overweight
|Barclays Capital
|07:13
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Nutrien Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Nutrien Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Nutrien Sell
|UBS AG
|18.11.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|57.64
|0.66%
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