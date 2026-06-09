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Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

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10.06.2026 07:13:55

Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nutrien von 61 auf 65 US-Dollar angehoben, die bereits teureren Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. 2026 werde ein starkes Jahr für den Hersteller von Stickstoffdünger, schrieb Lucy Bi am Dienstagnachmittag. Der Markt unterschätzt aus ihrer Sicht aber das Ausmaß der darauffolgenden Normalisierung der Gewinne. Die Absatzvolumina könne man vermutlich halten, aber die Preise dürften ab 2027 sinken./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
$ 65.00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 66.35 		Abst. Kursziel*:
-2.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 66.35 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.03%
Analyst Name::
Lucy Bi 		KGV*:
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07:13 Nutrien Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.05.26 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 Nutrien Overweight Barclays Capital
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