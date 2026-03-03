Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Sportradar-Aktie knickt dennoch ein: Sportradar steigert 2025 Umsatz und Gewinn
On-Aktie dennoch tiefrot: On erstmals mit über 3 Milliarden Franken Umsatz
Palantir-Aktie fällt: Mitgründer Thiel will sich von millionenschwerem Aktienpaket trennen
BestBuy-Aktie hebt deutlich ab: Gewinnziele trotz rückläufiger Umsätze übertroffen
Micron-Aktie unter Druck: Morgan Stanley sieht NVIDIA wieder als Halbleiter-Top-Pick
Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

64.52
EUR
-0.02
EUR
-0.03 %
15:43:45
BMN
03.03.2026 14:00:49

Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight

Nutrien
64.52 EUR -0.03%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 80 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Iran-Krieg habe das Potenzial, die Stickstoffpreise wegen eines verknappten Angebotes zumindest im ersten Halbjahr 2026 hochzutreiben, schrieb Benjamin Theurer am Montagabend. Deshalb und wegen der angespannten Gaslage in Europa sieht er Luft nach oben für amerikanische Produzenten. Mosaic stufte der Experte aber ab mit der Ergänzung, dass er bei Kali- und Phosphatlieferungen weniger Beeinträchtigungen befürchtet./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 80.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 75.74 		Abst. Kursziel*:
5.62%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 74.34 		Abst. Kursziel aktuell:
7.61%
Analyst Name::
Benjamin Theurer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:00 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
20.02.26 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
19.02.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
17.02.26 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
