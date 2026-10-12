Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien von 63 auf 71 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Marktbedingungen für Kalisalz seien nach wie vor günstig für die Düngemittelproduzenten, schrieb Laurence Alexander in einer Studie am Montag. Lieferengpässe hätten steigende Preise zur Folge. Niedrigere Volumina und höhere Kosten könnten dagegen die Ergebnisse im Geschhäft mit Stickstoff belasten./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 71.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 67.48
|
Abst. Kursziel*:
5.22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 67.42
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.31%
|
Analyst Name::
Laurence Alexander
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
04.10.26
|US to receive potash shipment from Belarus as relations thaw (Financial Times)
|
04.10.26
|US to receive potash shipment from Belarus as relations thaw (Financial Times)
|
04.08.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Nutrien Sell
|UBS AG
|18.11.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|60.00
|0.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:46
|
Jefferies & Company Inc.
Volkswagen Buy
|11:46
|
Jefferies & Company Inc.
Renault Hold
|11:45
|
Jefferies & Company Inc.
Porsche vz. Hold
|11:41
|
Jefferies & Company Inc.
BMW Hold
|11:41
|
Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group Buy
|10:49
|
Jefferies & Company Inc.
Roche Underperform
|10:47
|
Jefferies & Company Inc.
Nutrien Hold