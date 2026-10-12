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Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

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12.10.2026 10:47:48

Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

Nutrien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien von 63 auf 71 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Marktbedingungen für Kalisalz seien nach wie vor günstig für die Düngemittelproduzenten, schrieb Laurence Alexander in einer Studie am Montag. Lieferengpässe hätten steigende Preise zur Folge. Niedrigere Volumina und höhere Kosten könnten dagegen die Ergebnisse im Geschhäft mit Stickstoff belasten./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 71.00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 67.48 		Abst. Kursziel*:
5.22%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 67.42 		Abst. Kursziel aktuell:
5.31%
Analyst Name::
Laurence Alexander 		KGV*:
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