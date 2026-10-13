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Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

61.50 EUR
0.76 EUR
1.25 %
19:13:57
BMN
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13.10.2026 17:54:01

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Nutrien
61.50 EUR 1.25%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Niedrigere Preise für Getreide und Düngemittel hätten zuletzt auf den Aktien nordamerikanischer Hersteller gelastet, schrieb Andrew Wong in einer Branchenstudie am Dienstag. Chinesische Exporte von Stickstoff hätten die Preise nach unten gedrückt. Hohe Gaspreise in Europa dürften aber in ein saisonal stärkeres erstes Quartal hinein wieder für höhere Preise sorgen. Vor allem dann, wenn der Konflikt zwischen den USA und dem Iran fortdauere./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 68.42 		Abst. Kursziel*:
24.23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 68.98 		Abst. Kursziel aktuell:
23.22%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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