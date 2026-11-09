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Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

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09.11.2026 11:09:55

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Angesichts des näher rückenden Jahres 2027 sei die Ausgangslage für den Düngemittelkonzern gut, schrieb Analyst Andrew Wong in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:16 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 71.48 		Abst. Kursziel*:
18.91%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 71.48 		Abst. Kursziel aktuell:
18.91%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
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