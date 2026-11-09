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Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.11.2026 11:09:55
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Angesichts des näher rückenden Jahres 2027 sei die Ausgangslage für den Düngemittelkonzern gut, schrieb Analyst Andrew Wong in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 85.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 71.48
|
Abst. Kursziel*:
18.91%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 71.48
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.91%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
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04.10.26
|US to receive potash shipment from Belarus as relations thaw (Financial Times)
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04.08.26
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|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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|Jefferies & Company Inc.
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|13.10.26
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|05.10.26
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|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
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|Barclays Capital
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|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|64.00
|2.63%
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