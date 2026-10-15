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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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15.10.2026 13:39:55

Novo Nordisk Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk vor den am 4. November erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen belassen. Seine Schätzung für den Umsatz des Diabetesspezialisten im dritten Quartal enspreche dem Konsens, während er beim operativen Gewinn drei Prozent darunter liege, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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