Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Am Freitag gab der STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0.64 Prozent auf 5’313.72 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.123 Prozent auf 5’354.69 Punkte an der Kurstafel, nach 5’348.11 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’289.58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’354.69 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 1.45 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’352.67 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’377.33 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4’786.47 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.19 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 4.35 Prozent auf 6.39 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3.72 Prozent auf 40.33 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0.46 Prozent auf 95.10 GBP), Siemens (+ 0.43 Prozent auf 256.80 EUR) und Rheinmetall (+ 0.39 Prozent auf 1’019.00 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rolls-Royce (-7.57 Prozent auf 11.64 GBP), Richemont (-6.38 Prozent auf 161.45 CHF), Deutsche Telekom (-3.17 Prozent auf 25.35 EUR), Siemens Energy (-2.88 Prozent auf 118.68 EUR) und Novo Nordisk (-1.74 Prozent auf 260.15 DKK).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die Rolls-Royce-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35’699’933 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 575.737 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch