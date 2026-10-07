ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX 50-Marktbericht
|
07.10.2026 17:58:12
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste
Der STOXX 50 ging mit Verlusten aus dem Handelstag.
Schlussendlich fiel der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.86 Prozent auf 5’288.85 Punkte zurück. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.111 Prozent auf 5’328.96 Punkte an der Kurstafel, nach 5’334.87 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5’328.96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’273.35 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0.634 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 5’432.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’421.43 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4’749.70 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6.69 Prozent zu Buche. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Novo Nordisk (+ 3.40 Prozent auf 253.90 DKK), Roche (+ 2.92 Prozent auf 360.00 CHF), Novartis (+ 2.42 Prozent auf 120.02 CHF), Deutsche Telekom (+ 2.20 Prozent auf 26.99 EUR) und BAT (+ 2.13 Prozent auf 40.84 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen HSBC (-4.36 Prozent auf 14.08 GBP), UniCredit (-3.95 Prozent auf 77.51 EUR), Intesa Sanpaolo (-3.71 Prozent auf 6.26 EUR), Barclays (-3.41 Prozent auf 4.32 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-3.27 Prozent auf 79.88 CHF).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 27’802’474 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 638.329 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
|
07.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
07.10.26
|SIX-Handel SLI beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Freundlicher Handel: SMI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: Das macht der SMI am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ABB am 07.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’252.92
|-0.76%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.