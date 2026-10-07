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STOXX 50-Marktbericht 07.10.2026 17:58:12

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste

Der STOXX 50 ging mit Verlusten aus dem Handelstag.

ABB
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Schlussendlich fiel der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.86 Prozent auf 5’288.85 Punkte zurück. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.111 Prozent auf 5’328.96 Punkte an der Kurstafel, nach 5’334.87 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5’328.96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’273.35 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0.634 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 5’432.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’421.43 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4’749.70 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6.69 Prozent zu Buche. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Novo Nordisk (+ 3.40 Prozent auf 253.90 DKK), Roche (+ 2.92 Prozent auf 360.00 CHF), Novartis (+ 2.42 Prozent auf 120.02 CHF), Deutsche Telekom (+ 2.20 Prozent auf 26.99 EUR) und BAT (+ 2.13 Prozent auf 40.84 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen HSBC (-4.36 Prozent auf 14.08 GBP), UniCredit (-3.95 Prozent auf 77.51 EUR), Intesa Sanpaolo (-3.71 Prozent auf 6.26 EUR), Barclays (-3.41 Prozent auf 4.32 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-3.27 Prozent auf 79.88 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 27’802’474 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 638.329 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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