AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Bewegung
|
16.10.2026 17:58:21
Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester
Der STOXX 50 verzeichnete am fünften Tag der Woche Kursanstiege.
Der STOXX 50 erhöhte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 0.51 Prozent auf 5’401.51 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.059 Prozent fester bei 5’377.53 Punkten in den Handel, nach 5’374.34 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’415.11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’377.42 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1.67 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’313.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’408.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’777.63 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.96 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 6.26 Prozent auf 1’090.20 EUR), Airbus SE (+ 2.17 Prozent auf 198.92 EUR), BAT (+ 2.08 Prozent auf 44.57 GBP), National Grid (+ 2.01 Prozent auf 12.18 GBP) und Siemens Energy (+ 1.98 Prozent auf 134.98 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil AstraZeneca (-1.98 Prozent auf 124.46 GBP), Novo Nordisk (-1.46 Prozent auf 259.60 DKK), SAP SE (-1.01 Prozent auf 199.22 EUR), Novartis (-0.95 Prozent auf 124.70 CHF) und Rolls-Royce (-0.90 Prozent auf 13.51 GBP).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’024’018 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 588.996 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.28 erwartet. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.22 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
16.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16.10.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 mittags stärker (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 gibt am Freitagmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|16.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ASML NV am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’404.24
|0.56%
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.