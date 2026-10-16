Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Der STOXX 50 erhöhte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 0.51 Prozent auf 5’401.51 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.059 Prozent fester bei 5’377.53 Punkten in den Handel, nach 5’374.34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’415.11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’377.42 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1.67 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’313.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’408.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’777.63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.96 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 6.26 Prozent auf 1’090.20 EUR), Airbus SE (+ 2.17 Prozent auf 198.92 EUR), BAT (+ 2.08 Prozent auf 44.57 GBP), National Grid (+ 2.01 Prozent auf 12.18 GBP) und Siemens Energy (+ 1.98 Prozent auf 134.98 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil AstraZeneca (-1.98 Prozent auf 124.46 GBP), Novo Nordisk (-1.46 Prozent auf 259.60 DKK), SAP SE (-1.01 Prozent auf 199.22 EUR), Novartis (-0.95 Prozent auf 124.70 CHF) und Rolls-Royce (-0.90 Prozent auf 13.51 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’024’018 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 588.996 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.28 erwartet. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.22 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch