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20.10.2026 17:58:13
STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter
Am zweiten Tag der Woche legten Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Am Dienstag verlor der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0.20 Prozent auf 5’349.83 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.288 Prozent auf 5’345.29 Punkte an der Kurstafel, nach 5’360.74 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’364.45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5’319.17 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der STOXX 50 bei 5’308.86 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 20.07.2026, mit 5’370.00 Punkten bewertet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 4’792.48 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.92 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Roche (+ 2.58 Prozent auf 389.90 CHF), Enel (+ 2.06 Prozent auf 9.20 EUR), Novartis (+ 1.85 Prozent auf 126.50 CHF), Novo Nordisk (+ 1.83 Prozent auf 261.20 DKK) und National Grid (+ 1.77 Prozent auf 12.11 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5.01 Prozent auf 70.96 CHF), Rio Tinto (-2.53 Prozent auf 65.45 GBP), Siemens (-2.24 Prozent auf 260.25 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.21 Prozent auf 5.88 EUR) und Siemens Energy (-2.12 Prozent auf 130.32 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 34’782’867 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 569.339 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Die BP-Aktie verzeichnet mit 6.19 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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