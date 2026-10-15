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STOXX 50 im Blick 15.10.2026 17:58:18

Zuversicht in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain

Zuversicht in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain

Mit dem STOXX 50 ging es am Donnerstag aufwärts.

Intesa Sanpaolo
5.70 CHF 0.71%
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Am Donnerstag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0.32 Prozent höher bei 5’370.51 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.175 Prozent auf 5’344.27 Punkte an der Kurstafel, nach 5’353.62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’380.87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’316.45 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1.09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der STOXX 50 bei 5’295.41 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Stand von 5’385.69 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 4’737.36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8.34 Prozent zu. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4.34 Prozent auf 1’026.00 EUR), RELX (+ 4.00 Prozent auf 28.86 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3.41 Prozent auf 86.84 GBP), AstraZeneca (+ 3.24 Prozent auf 126.98 GBP) und Novo Nordisk (+ 2.93 Prozent auf 263.45 DKK). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3.40 Prozent auf 76.20 CHF), Siemens Energy (-2.16 Prozent auf 132.36 EUR), Rio Tinto (-2.12 Prozent auf 67.76 GBP), UniCredit (-2.03 Prozent auf 75.14 EUR) und Siemens (-1.60 Prozent auf 270.65 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33’350’646 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 581.827 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.13 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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