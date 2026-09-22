ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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22.09.2026 11:34:44
ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray unterzogen.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 74 auf 76 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gael de-Bray wertete in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse aktuelle Erkenntnisse aus den Vertriebskanälen des Schweizer Industriekonzerns aus. Sie deuteten auf eine anhaltend starke Nachfrage im Rechenzentrumsbereich hin. Er erwartet, dass das Management seine Prognose für das organische Wachstum im Jahr 2026 auf einen Bereich im niedrigen bis mittleren Zehnerprozentbereich anhebt. ABB setze mit der Infinitus-Serie im Bereich der Gleichstrom-Leistungstechnologien für Rechenzentren weiter auf Innovationen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie legte um 11:18 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.9 Prozent auf 82.92 CHF zu. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 8.35 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 303’995 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 42.1 Prozent aufwärts. Am 20.10.2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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