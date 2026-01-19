Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
46.92CHF
-1.90CHF
-3.90 %
19.01.2026
BRXC
20.01.2026 07:07:09
Novo Nordisk Neutral
Novo Nordisk
46.92 CHF -3.90%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 390 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston wertete am Montag die wöchentlichen Trends der Erstverschreibungen von Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse aus. Novos Wegovy habe zuletzt noch stärkeren Zuspruch erfahren als Zepbound von Eli Lilly./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
