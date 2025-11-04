Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Enttäuschung erscheine zunächst recht moderat, schrieb Matthew Weston am Mittwoch in seiner ersten Diagnose. Das Hauptaugenmerk gelte bei der erneut gesenkten Prognose allerdings dem Trend aus dem vierten Quartal heraus ins Jahr 2026. Er rechnet trotz recht geringer Erwartungen mit anhaltender Verstimmung./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
340.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
42.67 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
315.20 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston
KGV*:
-
