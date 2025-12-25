Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.12.2025 19:43:08

So viel Gewinn hätte ein Investment in Solana von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein Investment in Solana von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Solana gewesen.

Gestern vor 3 Jahren war ein Solana 11.44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in SOL investiert hätte, befänden sich nun 87.40 Solana in seinem Depot. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 122.55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’710.44 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 971.04 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 105.50 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 18.01.2025 bei 262.13 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
