|Krypto-Investition im Fokus
|
25.12.2025 19:43:08
So viel Gewinn hätte ein Investment in Solana von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Solana gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 3 Jahren war ein Solana 11.44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in SOL investiert hätte, befänden sich nun 87.40 Solana in seinem Depot. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 122.55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’710.44 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 971.04 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 105.50 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 18.01.2025 bei 262.13 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’474.52492
|0.54%
|Handeln
|Vision
|0.06690
|-1.18%
|Handeln
|Ethereum
|2’330.37958
|0.34%
|Handeln
|Ripple
|1.47576
|0.53%
|Handeln
|Solana
|97.29197
|0.68%
|Handeln
|Cardano
|0.28310
|0.73%
|Handeln
|Polkadot
|1.36657
|-0.19%
|Handeln
|Chainlink
|9.74846
|0.74%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|1.06%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|0.50%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/