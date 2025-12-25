|Langfristige Performance
|
25.12.2025 19:43:08
USD Coin: Hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr gelohnt?
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in USD Coin Anlegern gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
USD Coin kostete gestern vor 1 Jahr 1.000 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 100.00 USDC im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 99.99 USD, da USD Coin am 24.12.2025 0.9999 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 0.01 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 19.01.2025 bei 1.001 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’474.52492
|0.54%
|Handeln
|Vision
|0.06690
|-1.18%
|Handeln
|Ethereum
|2’330.37958
|0.34%
|Handeln
|Ripple
|1.47576
|0.53%
|Handeln
|Solana
|97.29197
|0.68%
|Handeln
|Cardano
|0.28310
|0.73%
|Handeln
|Polkadot
|1.36657
|-0.19%
|Handeln
|Chainlink
|9.74846
|0.74%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|1.06%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|0.50%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/