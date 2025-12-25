Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Langfristige Performance 25.12.2025 19:43:08

USD Coin: Hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr gelohnt?

USD Coin: Hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr gelohnt?

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in USD Coin Anlegern gebracht.

USD Coin kostete gestern vor 1 Jahr 1.000 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 100.00 USDC im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 99.99 USD, da USD Coin am 24.12.2025 0.9999 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 0.01 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 19.01.2025 bei 1.001 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
