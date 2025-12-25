USD Coin: Hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr gelohnt?

Anzeige

USD Coin kostete gestern vor 1 Jahr 1.000 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 100.00 USDC im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 99.99 USD, da USD Coin am 24.12.2025 0.9999 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 0.01 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 19.01.2025 bei 1.001 USD.

Redaktion finanzen.net