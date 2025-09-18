Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer Investorenveranstaltung am Rande der Diabetes-Tagung EASD 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern habe bereits früher seine Strategie einer breiteren Aufstellung angesichts der künftigen Segmentierung des Adipositas-Marktes vorgestellt, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern habe die Tagung keine wesentlichen neuen Informationen geliefert. Novos breitere Ausrichtung hält der Analyst aber für sinnvoll./rob/edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
340.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
50.87 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
369.50 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
15.09.25
|Triple dose of Novo Nordisk drug delivers 19% weight loss in trials (Financial Times)
10.09.25
|Abnehmspritze Wegovy: Pharmakonzern Novo Nordisk streicht 9000 Stellen (Spiegel Online)
10.09.25
|Novo Nordisk to cut 9,000 jobs as it slashes profit forecast (Financial Times)
08.09.25
|Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Neuer CEO soll Anlegervertrauen zurückgewinnen (finanzen.ch)
08.09.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein (finanzen.net)
04.09.25
|Ozempic als Chance bei Demenz: Rückenwind für die Novo-Nordisk-Aktie? (finanzen.ch)
01.09.25
|How Novo Nordisk failed to protect its GLP-1 patent (Financial Times)
22.08.25
|Novo Nordisk-Aktie erholt sich nach Personalstopp und Entlassungsgerüchten (finanzen.ch)
Analysen zu Novo Nordisk
|09:55
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08:16
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|47.64
|2.81%
