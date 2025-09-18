Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

47.57
CHF
1.23
CHF
2.64 %
10:45:55
BRXC
18.09.2025 09:55:12

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
47.57 CHF 2.64%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer Investorenveranstaltung am Rande der Diabetes-Tagung EASD 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern habe bereits früher seine Strategie einer breiteren Aufstellung angesichts der künftigen Segmentierung des Adipositas-Marktes vorgestellt, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern habe die Tagung keine wesentlichen neuen Informationen geliefert. Novos breitere Ausrichtung hält der Analyst aber für sinnvoll./rob/edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
340.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
50.87 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
369.50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

