Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Polkadot wurde am 24.12.2022 zu einem Wert von 4.453 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in DOT investiert hätte, hätte er nun 224.59 Polkadot. Die Investition hätte nun einen Wert von 389.96 USD, da Polkadot am 24.12.2025 1.736 USD wert war. Die Abnahme von 1’000 USD zu 389.96 USD entspricht einer negativen Performance von 61.00 Prozent.

Am 25.12.2025 erreichte DOT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.730 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polkadot liegt derzeit bei 7.773 USD und wurde am 06.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net