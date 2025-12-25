Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rentables Tezos-Investment? 25.12.2025 11:03:08

Tezos: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tezos-Einstieg verlieren können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Tezos 0.8003 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in XTZinvestiert, wäre er nun im Besitz von 12’495.12 Tezos. Die gehaltenen Tezos wären am 24.12.2025 bei einem XTZ-USD-Kurs von 0.4441 USD 5’549.66 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 44.50 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von XTZ liegt derzeit bei 0.4302 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tezos am 05.01.2025 bei 1.447 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com
