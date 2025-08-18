Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

18.08.2025
BRXC
19.08.2025 06:33:09

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
43.91 CHF 6.34%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Matthew Weston wertete am Montagmittag die wöchentlichen Erstverschreibungszahlen der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse aus. Bei Wegovy von den Dänen seien sie weniger stark gesunken als bei Zepbound vom Konkurrenten Eli Lilly./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 13:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
340.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
46.95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
347.50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

