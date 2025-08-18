Novo Nordisk 43.91 CHF 6.34% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Matthew Weston wertete am Montagmittag die wöchentlichen Erstverschreibungszahlen der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse aus. Bei Wegovy von den Dänen seien sie weniger stark gesunken als bei Zepbound vom Konkurrenten Eli Lilly./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 13:34 / GMT



