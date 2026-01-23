Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
50.42CHF
1.19CHF
2.42 %
12:38:12
BRXC
23.01.2026 11:09:27
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
50.42 CHF 2.42%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 415 dänischen Kronen belassen. Aktuelle Daten zu Google-Suchen signalisierten ein steigendes Interesse in den USA an der neu eingeführten oralen Verabreichungsform des Abnehmpräparats Wegovy, schrieb Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
